Telegraph: служба контрраздведки Британии перенаправила усилия на борьбу со шпионажем

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Кабмин Великобритании распорядился, чтобы служба контрразведки МИ-5 перенаправила усилия с борьбы с террористами на борьбу со шпионами из России, Ирана и Китая. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Telegraph.

"Хотя внутренний и международный терроризм остаются приоритетом для МИ-5, все больше ресурсов сейчас направляется на операции по борьбе со шпионажем в пользу России, Китая и Ирана", – указано в материале.

По данным источников, причиной к этому стали конфликт на Украине, якобы растущее число китайских разведчиков в Великобритании и якобы использование Ираном организованной преступности для операций в Соединенном Королевстве.

Ранее сообщалось о задержании и заключении под стражу 64-летнего жителя Харлоу в Великобритании. Его обвинили в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией.

До этого в Байройте в ФРГ задержали двух немцев русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. Уточняется, что их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

