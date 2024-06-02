США запустят две межконтинентальные ракеты Minuteman III

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США проведут два запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщается на сайте Командования космических сил США.

"Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", – указано в сообщении.

Испытания ракет пройдут с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". В командовании уточнили, что США заранее предупредила Россию о готовящихся запусках.

Ранее, во время пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия. Он также отметил, что учения тактических ядерных вооружений, которые начались 21 мая, проводятся в плановом порядке.

