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16 апреля, 14:45

Происшествия

Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии строгого режима из-за смерти ребенка

Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии строгого режима из-за смерти ребенка

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Блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным следствия, после рождения ребенка мужчина несколько раз забирал младенца у матери, на сутки лишал его возможности есть, а также обливал холодной водой. По словам блогера, у него и его жены не было умысла навредить ребенку. Кроме того, Лютый не исключает виновности матери в смерти младенца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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