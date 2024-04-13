Суд в Москве арестовал экс-директора проекта "Гостех" Ярослава Демченко

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Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора проекта "Гостех" компании "Цифрум", развивавшей в России государственные информационные системы, Ярослава Демченко. Его обвиняют в хищении более 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что данные средства были выделены на создание платформы управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".

По версии суда, часть работ по разработке платформы были выполнены фиктивно, а ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" приняли заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.

Затем, как сообщается, более 38 миллионов рублей были присвоены должностными лицами по фиктивно выполненным работам по разработке АИС.

Демченко арестовали до 25 мая этого года. В данный момент он занимает должность директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк".

Ранее Таганский районный суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 16 июня.

До этого Мосгорсуд продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 6 июля.