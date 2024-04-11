Суд продлил арест Шабутдинову до 16 июня

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении уточнили, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года после его приезда из Вены в Москву. Затем он был арестован. В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов.

Как отмечал его адвокат Калой Ахильгов в январе этого года, число потерпевших в деле о мошенничестве выросло до 50. В феврале МВД РФ возбудило еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера.

В апреле МВД предъявило Шабутдинову обвинения еще более чем в 20 эпизодах мошенничества, их число увеличилось до 73. Кроме того, на имущество бизнес-тренера и его подельника Василия Алексеева наложен арест на общую сумму 100 миллионов рублей.