По делу блогера Шабутдинова арестовали 28 банковских счетов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В рамках рассмотрения дела блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, было принято решение об аресте 28 банковских счетов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратило внимание, что у Шабутдинова, который заманивал людей на свои курсы, был 35-летний соучастник. Уточняется, что местонахождение последнего на данный момент неизвестно, мужчину объявили в розыск.

По данным следствия, соучастник был исполнительным директором АНО и гендиректором акционерного общества, через которые продавались обучающие курсы.

"С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках", – говорится в публикации.

Шабутдинова задержали в начале ноября после его приезда из Вены в Москву. Его обвинили в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.



Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря