Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение по 73 эпизодам мошенничества

Фото: телеграм-канал "112"

МВД предъявило бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову обвинения еще более чем в 20 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

"Новые эпизоды предъявили в понедельник", – цитирует его РИА Новости.

До этого блогера обвиняли в 50 эпизодах мошенничества. Теперь же их число увеличилось до 73.

11 апреля Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бизнес-тренера.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года после его приезда из Вены в Москву. Блогера подозревают в формировании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

В результате Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов.

В конце 2023 года суд решил оставить блогера в СИЗО до 16 февраля 2024 года. Позже его арест продлили.

