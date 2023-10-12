Эксперт назвал два главных симптома развития артрита

Во многих странах каждый год 12 октября отмечают Всемирный день борьбы с артритом. Дата была установлена по инициативе ВОЗ. Ее целью является привлечь внимание к проблеме ревматологических заболеваний, а также объединить усилия по их ранней диагностике. Спрашиваем у эксперта, как распознать развитие недуга, а также о мерах профилактики.
Может развиться в любом возрасте
Всемирный день борьбы с артритом отмечают во многих странах 12 октября. Он проводится с 1996 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Целью даты является привлечение внимания широкой общественности к проблеме ревматологических заболеваний, а также профилактика и борьба с ними.
Артрит – это собирательное понятие, включающее в себя группу недугов, которые сопровождаются болью и припуханием в суставах. Об этом Москве 24 рассказал руководитель отделения ревматологии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.
По его словам, этих заболеваний более ста. В их числе такое распространенное, как остеоартроз, а также ревматоидный артрит. К той же группе относятся недуги, из-за которых развивается воспалительное поражение позвоночника. Например, болезнь Бехтерева или псориатический артрит. Все эти заболевания очень разные по своим проявлениям. Но в их основе всегда лежит изменение иммунного ответа и воспаление. Даже при остеоартрите, который считается возрастным недугом и вызывается изменениями в суставах за счет механических повреждений хряща в течение жизни.
Артриту подвержены не только пожилые, но и молодые люди. От этого "никто не застрахован", подчеркнул специалист.
Если человек испытывает такие симптомы, то очень важно не заниматься самолечением. Вместо этого нужно сразу же обратиться к врачу для обследования. "Люди принимают всякие анальгетики или пьют нестероидные противовоспалительные препараты. Это действительно помогает. Но, к сожалению, очень часто такое самолечение маскирует хроническую болезнь", – подчеркнул Каратеев.
По его словам, подобные препараты помогают устранить симптомы, но не останавливают конкретную болезнь. Для борьбы с ней нужен точный диагноз и курс специфичных, а не общих лекарств.
Правильное питание и легкие нагрузки
Против каждого из видов артрита существует своя профилактика. Например, если говорить об остеоартрозе в пожилом возрасте, то это в первую очередь нормализация массы тела.
Кроме того, следует правильно питаться. Какой-то специальной диеты для больных артритом не существует, но наиболее подходящей считается так называемая cредиземноморская. Она включает в себя много растительных жиров, фруктов, зелени и рыбы. Специалист подчеркнул, что рацион человека должен быть полноценным и сбалансированным, с достаточным количеством белка и кальция.
"Для более молодых людей актуальнее заболевания, связанные с повреждением иммунной системы, которые и становятся причиной воспаления. Значительную роль в развитии таких болезней играет генетика", – уточнил Каратеев.
По его словам, следует избегать инфекций и прививаться от них. Кроме того, по возможности минимизировать стресс, поскольку он вредит иммунной системе. Также к мерам профилактики относится правильный образ жизни, который подразумевает соблюдение баланса труда и отдыха, качественный сон и занятия физкультурой.
Дозированные физические нагрузки повышают здоровье суставов и позвоночника. При этом Каратеев отметил, что речь не идет о большом спорте. Из-за повышенного износа организма и регулярных травм профессиональные атлеты, наоборот, более подвержены разнообразным ревматическим заболеваниям.
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