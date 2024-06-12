Подъемник с людьми упал в Башкортостане, двое погибли

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Фасадный подъемник с людьми упал на строящемся здании в Уфе. В результате случившегося два человека погибли. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что подъемник рухнул с высоты в 22 метра. Спасатели также эвакуировали еще двоих пострадавших, которых передали врачам. Позже один из них скончался в больнице.

Ранее тела матери и ребенка обнаружили под окнами дома на западе Москвы. По данным СМИ, травмы, обнаруженные на телах погибших, характерны полученным при падении с высоты.

До этого жительница Москвы с ограничениями по здоровью погибла в результате удара током во время спуска пандуса. Инцидент произошел 1 июня в ходе установки спортинвентаря на детской площадке у жилого дома на улице Первомайской.