Жителю Башкирии на гидроцикле срезало тросом голову

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Башкирии 55-летний мужчина, который катался на гидроцикле на реке Деме, не заметил металлический трос и лишился головы на виду у двоих друзей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Инцидент произошел вечером 28 мая во время заезда троих приятелей на гидроциклах. По информации ведомства, погибший мужчина ехал на высокой скорости, а двое его друзей двигались сзади. В результате первый не заметил трос, протянутый по ширине реки, и зацепился за него головой. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого происшествия тело мужчины всплыло на поверхность. Двое друзей погибшего попытались достать из воды приятеля, но не смогли этого сделать. В результате на помощь приехали спасатели МЧС.

"Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники ГИМС МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке", – уточнили в ведомстве.

Ранее двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде. По словам спасателя, который дежурил на мероприятии, водителю гидроцикла неоднократно сигналили, пытались преградить путь, но он все равно продолжил движение на очень большой скорости.

Позднее водителя гидроцикла арестовали на 2 месяца. Обвиняемый и его адвокат попросили суд смягчить наказание и назначить домашний арест.

