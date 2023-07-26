Проехавший на гидроцикле по пловцам в Нижнем Новгороде арестован на 2 месяца

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Проехавший на гидроцикле по пловцам на Волге мужчина из нижегородского Дзержинска арестован на 2 месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Советского районного суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 сентября включительно", – отмечается в сообщении.

Обвиняемый водитель гидроцикла и его адвокат попросили суд смягчить наказание и назначить домашний арест.

По данным следствия, 23 июля во время заплыва более 2 тысяч человек через Волгу, мужчина на гидроцикле на высокой скорости пересек линию маршрута пловцов, наехав на одного из спортсменов. Помимо этого, мужчина не обратил внимания на требования об остановке от сотрудников полиции, которые преследовали его на служебном катере. После инцидента водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

На следующий день мужчину задержали, ему предъявили обвинение в соответствии с частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти").

Ранее сообщалось, что двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде.

По словам спасателя, который дежурил на мероприятии, водителю гидроцикла неоднократно сигналили, пытались преградить путь, но он все равно продолжил движение на очень большой скорости. Он уточнил, что второй раз гидроцикл проехал через толпу участников. Его попытались догнать некоторые суда, но он уехал.

Гидроцикл влетел в группу пловцов в Нижнем Новгороде