Гидроцикл проехал по участникам заплыва на Волге в Нижнем Новгороде

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Двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал спасатель по имени Никита, который работал на заплыве, передает "Газета.ру".

"Я дежурил на лодке в качестве спасателя. Когда первые участники уже подплывали к финишу, я услышал по рации информацию, что на акватории появился гидроцикл. Там было несколько судов за весь день, всем пресекали попадание на территорию, где были пловцы. Они обычно все разворачивались, уезжали", – рассказал спасатель.

По его словам, водителю гидроцикла сигналили, пытались преградить путь, но он все равно продолжил движение на очень большой скорости. Сначала гидроцикл проехал вдоль берега, около финиша. Через 10–20 минут он проехал снова, когда участники заплыва "растянулись практически на длину всей Волги".

Спасатель отметил, что водителю вновь посигналили. Однако он не стал останавливаться, и ему опять попытались перекрыть путь. Второй раз гидроцикл проехал через толпу участников. Его попытались догнать некоторые суда, но он уехал.

"Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости", – заявил спасатель Никита.

Ситуацию с гидроциклом прокомментировала очевидица Елена, которая находилась на Волге в момент происшествия.

"Гидроцикл ехал со стороны Дзержинска в сторону Бора. На нем находилось два человека – за рулем был мужчина, за ним сидела девушка. Все произошло, когда начался заплыв на один километр. Гидроцикл проскочил в сторону Бора, когда пловцы начали движение ближе к Нижегородскому берегу. Один катер поехал за гидроциклом, но догонять не стал, вернулся на свое место. Когда пловцы уже растянулись по всей реке, гидроцикл поехал обратно в сторону Дзержинска. Ему сигналили лодки и полицейский катер, которые контролировали заплыв, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов", – рассказала женщина.

Она считает, что нельзя было не заметить большое количество людей в воде с буйками. По ее словам, водитель гидроцикла специально наехал на пловцов. Со стороны казалось, будто гидроцикл едет по людям, отметила Елена.

Женщина добавила, что водителю гидроцикла сигналил еще один полицейский катер, однако не начал за ним движение, то есть мужчина уехал без преследования.

По ее словам, у организаторов мероприятия и наблюдателей не было паники. После ЧП спортсмены продолжили заплыв. При этом никого из пловцов не доставали из воды.

"Я была от начала заплыва и до последнего спортсмена. Вроде бы все доплыли. Рядом со мной стояла машина реанимации, там тоже было все спокойно", – уточнила женщина.

Немногим ранее в СМИ опубликовали видеоролики, на которых видно, как мужчина и женщина на гидроцикле на большой скорости едут через толпу пловцов на заплыве X-Waters в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что в результате ЧП пострадали два человека, которых "зацепил" гидроцикл. Там же уточнили, что полиция ищет водителя.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области 15 июля сообщила, что 16-летний подросток взял машину отца и сбил четырех человек в микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках. Уточняется, что молодой 2007 года рождения врезался в остановку общественного транспорта, где в этот момент шли ремонтные работы.

Гидроцикл влетел в группу пловцов в Нижнем Новгороде