21 июня, 21:34Происшествия
Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Дагестане
Фото: телеграм-канал Baza
Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.
Бригады скорой помощи доставили пятерых пострадавших в Кизлярскую ЦГБ. Из них одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести.
На месте происшествия погибли восемь человек, включая двоих детей.
21 июня в Дагестане автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз". По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.
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