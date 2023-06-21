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21 июня, 21:34

Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Дагестане

Фото: телеграм-канал Baza

Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Бригады скорой помощи доставили пятерых пострадавших в Кизлярскую ЦГБ. Из них одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести.

На месте происшествия погибли восемь человек, включая двоих детей.

21 июня в Дагестане автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз". По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

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