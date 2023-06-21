Восемь человек погибли в Дагестане при столкновении автобуса с легковушкой и грузовиком

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В Дагестане автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В результате 8 человек погибли, 16 пострадали.

По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

Ранее шесть человек погибли в столкновении двух легковых автомашин в Карагандинской области Казахстана. По данным местной полиции, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

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