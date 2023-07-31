Катер травмировал винтом школьницу под Самарой

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Катер травмировал школьницу на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области. Об этом Центральное МСУ на транспорте СК России сообщает в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

По данным ведомства, вечером 30 июля катер задел винтом 12-летнюю девочку, которая находилась в этот момент в водоеме. Ее госпитализировали с полученными травмами, медики оказывают ей необходимую помощь.

Отмечается, что Центральным МСУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Добавляется, что сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят действия, направленные на установления обстоятельств случившегося. Также назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, которое управляло судном, расследование продолжается.

Ранее двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде. По словам спасателя, который дежурил на мероприятии, водителю гидроцикла неоднократно сигналили, пытались преградить путь, но он все равно продолжил движение на очень большой скорости.

Позднее водителя гидроцикла арестовали на 2 месяца. Обвиняемый и его адвокат попросили суд смягчить наказание и назначить домашний арест.

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