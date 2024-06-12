Силы ПВО отразили атаку на Севастополь, пострадавших нет

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Средства ПВО завершили отражение ракетной атаки на Севастополь. Все воздушные цели были сбиты в небе, большая часть – над акваторией. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По оперативной информации местных спецслужб, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Поступают сообщения об упавших осколках в районе Юхариной балки и улицы Комбрига Потапова, однако повреждений объектов не выявлено.

"Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено", – добавил Развожаев.

Глава города напомнил местным жителям, что нельзя подходить и прикасаться к осколкам или неразорвавшимся боеприпасам. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

В ночь на 12 июня Развожаев сообщил о работе средств ПВО в Севастополе. Все городские службы были приведены в состояние боевой готовности.

До этого сообщалось об обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. В результате случившегося один человек погиб, еще трое пострадали – им оказывается необходимая медпомощь.