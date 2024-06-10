Развожаев: попытки ВСУ повлиять на ситуацию ракетными атаками потерпят фиаско

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Попытки украинских войск повлиять на текущую ситуацию атаками дальнобойным ракетным оружием потерпят фиаско. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен – то, что ничего не получается на фронте, – приводит к этим атакам", – цитирует Развожаева РИА Новости.

Глава Севастополя добавил, что поставки большого количества дальнобойного оружия Киеву и разрешение на его использование по территории РФ приведут к тому, что будет наращена группировка сил ПВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня, воспользовавшись не менее шестью ракетами ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мировое сообщество должно понимать, что в атаках на Луганск и Херсонскую область прослеживается "натовский почерк".