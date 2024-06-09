Спасательные работы завершены на месте обстрела жилого дома в Луганске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийно-спасательные работы завершили в Луганске. Специалистам удалось достать из-под завалов 7 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

На месте случившегося были задействованы 68 специалистов и 10 единиц техники.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня, воспользовавшись не менее шестью ракетами ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

Следственный комитет России (СКР) обещал установить причастных к трагедии и дать их действиям правовую оценку.

