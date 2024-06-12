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03:10

Происшествия

Системы ПВО уничтожают воздушные цели в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе. Военные уничтожают воздушные цели. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: оставаться во временных укрытиях или других безопасных местах.

"Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – предупредил Развожаев.

Ранее украинские войска совершили обстрел города Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, один мирный житель погиб, еще трое получили различные ранения.

Кроме того, в результате обстрела повреждения зафиксированы в шести частных домах и 11 многоквартирных домах. Были выбиты окна, посечены фасады и кровли, а в нескольких квартирах оказались повреждены балконные плиты.

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