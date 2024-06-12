ТАСС: количество участников конференции по Украине снизилось до 78

12 июня, 03:56Политика
Фото: depositphotos/mariakarabella
Количество стран, собирающихся принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, снизилось с 93 до 78. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания, которые приводят данные европейских дипломатов.
Чиновники ЕС не уточнили, какие именно государства отказались от участия в саммите. Вместе с тем они допустили, что список стран-участниц может еще уменьшиться.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, в свою очередь, отказался называть в интервью местным изданиям точное количество участников конференции.
Ранее сообщалось, что многие государства отказались от участия в швейцарской конференции, среди них, в частности, Китай, Мексика, Никарагуа, Саудовская Аравия и Аргентина.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нежелание ряда стран участвовать в данном саммите связано с тем, что они не хотят тратить время впустую.
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