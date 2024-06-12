"Коммерсант": компания Eli Lilly запретила поставлять в РФ инсулин "Хумалог"

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Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставлять в РФ инсулин "Хумалог" после соответствующего решения его производителя – американской компании Eli Lilly. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Росздравнадзоре, в свою очередь, подтвердили, что еще в феврале этого года Swixx BioPharma уведомляла о планах прекратить поставки в Россию препаратов с МНН «инсулин лизпро» («Хумалог»).

Тем не менее ведомство подчеркнуло, что на данный момент в гражданском обороте находится свыше миллиона упаковок подобного препарата российского и зарубежного производств. Это соответствует годовой потребности данного лекарства.

Кроме того, в этом году еще одна отечественная компания – АО "Фармсинтез-Норд" – начала производство такого вида инсулина. Потребность пациентов в препарате будет полностью обеспечена, заверили в Росздравнадзоре.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит еще 2 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для некоторых категорий граждан. Всего же на бесплатные лекарства некоторым категориям лиц в 2024 году выделят почти 58 миллиардов рублей.

До этого представители межрегионального общественного "Движения против рака" сообщили о нехватке зарубежных препаратов от рака груди "Пикрэй" и "Абраксан". Во Всероссийском союзе пациентов ситуацию объяснили тем, что "Пикрэй" и "Абраксан" отсутствуют в перечне жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).