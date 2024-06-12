Бывший мэр Купянска Мацегора скончался после покушения

Фото: vk.com/Людмила Мацегора

Бывший мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался после совершенного на него покушения. Об этом сообщила его мать Людмила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, Мацегора ушел из жизни 10 июня.

"Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе… Не знаю, как жить с этим, сердце кровью обливается", – написала Людмила.

О покушении на Геннадия Мацегору стало известно 9 июня. Инцидент произошел в Старом Осколе в Белгородской области. По информации СМИ, в Мацегору стреляли возле его дома.

После произошедшего бывшего мэра госпитализировали в тяжелом состоянии в Москву. Ранее украинские спецслужбы подозревали Мацегору в государственной измене.