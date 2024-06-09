РИА Новости: на экс-мэра Купянска совершили покушение в Старом Осколе

Фото: vk.com/Геннадий Мацегора

На бывшего мэра города Купянск Геннадия Мацегору, которого украинские спецслужбы подозревали в государственной измене, было совершено нападение в Старом Осколе в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробную информацию собеседник агентства не рассказал, однако отметил, что в Мацегору стреляли возле его дома.

По словам источника издания, бывшего мэра госпитализировали в тяжелом состоянии в столицу.

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис был ранен в живот, когда выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов. Сначала врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако 12 апреля Чибиса выписали из больницы.

Нападавший был оперативно задержан. Им оказался местный житель, которого ранее уже привлекали по статье о причинении вреда здоровью. Против него возбудили уголовное дело, а суд арестовал мужчину на два месяца.

До этого сообщалось, что взрывное устройство было обнаружено под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля и военного эксперта Виталия Киселева. Мужчина не пострадал.

