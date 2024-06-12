Илон Маск заявил, что личные выходки Хантера Байдена позорят США

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что личные выходки сына президента США Хантера Байдена являются недопустимыми, поскольку они позорят страну. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

"Личные выходки Хантера не имеют большого значения... Но нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, так как это позорит страну", – говорится в публикации Маска.

Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Хантера Байдена о хранении оружия, посчитав его виновным по всем трем пунктам обвинения.

Таким образом, Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Этот случай является первым в истории США, когда сын действующего лидера государства признается виновным в преступлении.

Сам президент США Джо Байден заявил, что уважает решение жюри присяжных по делу его сына. Он напомнил, что является не только президентом, но и отцом. Поэтому, добавил Байден, он вместе со своей женой любит и гордится своим сыном.