Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

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Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, которое было предложено американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его словам, представители ХАМАС поменяли многие из основных и наиболее значимых параметров сделки. В данный момент стороны переговоров изучают ответ палестинского движения.

10 июня Совет безопасности ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.

По словам Байдена, первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС будет длиться на протяжении шести недель. За это время необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска ЦАХАЛ со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

Вторая фаза плана Байдена подразумевает освободить "всех остающихся в живых заложников" и вывести израильские формирования из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с критикой данной резолюции, заявив, что параметры сделки по перемирию в секторе Газа, изложенные в проекте, никому неизвестны, кроме как посредникам в переговорах.