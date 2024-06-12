Власти Крыма национализировали квартиру семьи соратника Зеленского Хомутынника

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Власти Крыма национализировали квартиру семьи соратника украинского президента Владимира Зеленского, политика и олигарха Виталия Хомутынника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента полуострова Владимира Константинова.

Речь идет о доме в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, где ранее также национализировали квартиру самого Зеленского.

По словам Константинова, работа по выявлению объектов лиц, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, продолжится.

Ранее Константинов сообщил, что власти Крыма хотят национализировать имущество еще 110 лиц, оказывающих поддержку Украине и спонсирующих украинскую армию.

По информации правительства региона, в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов поступило более 2,1 миллиарда рублей.