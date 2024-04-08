Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве – МИД

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Российская Федерация оставит в неприкосновенности диппредставительство Украины в Москве, соблюдая тем самым Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

По словам Полищука, мэрия Москвы расторгла договор аренды на земельный участок, на котором располагается посольство Украины. Это послужило ответом на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка российского посольства на Украине. Глава департамента МИД отметил, что таким образом работает принятый в дипломатии принцип взаимности.

При этом, как заметил Полищук, расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, то есть оно остается в госсобственности Украины.

"Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами", – заявил глава департамента МИД.

Он обратил внимание, что это также относится и к российской дипломатической собственности на Украине.

Договор аренды с посольством Украины в РФ было расторгнуто 10 февраля. Это стало ответом на решение городского совета Киева. В апреле 2023 года киевский городской совет уведомил о разрыве договора аренды с посольством РФ в Киеве и собирался национализировать здание.