РФ расторгла договор аренды с посольством Украины – СМИ

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Договор аренды с посольством Украины в России расторгнут в качестве ответной меры на решение городского совета Киева от 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он напомнил, что в апреле прошлого года киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и собирался национализировать здание.

"Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось", – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что принцип взаимности, который действует в дипломатии, предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия. Источник уверен, что либо МИД РФ, либо столичные власти (зависит от того, кто подписывал договор с украинским посольством) должны были бы его разорвать.

Как отметил собеседник издания, договор уже расторгнут, но на этом не акцентировали внимание "ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой".

Мэр Киева Виталий Кличко в апреле прошлого года заявлял, что киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на территории которого находится здание российского диппредставительства.

Однако позднее в СМИ сообщалось, что у городского совета Киева нет возможности расторгнуть договор аренды земли с диппредставительством РФ одномоментно, для этого необходимо уведомить российскую сторону, однако Украина этого не делала.