Константинов: свыше 2,1 млрд получил Крым от продажи активов олигархов Украины

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В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом – более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", – цитирует его РИА Новости.

Константинов добавил, что работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи продолжается. Среди потенциальных инвесторов и новых собственников наблюдается высокий спрос на активы. Он высказал надежду, что до конца года бюджет Крыма получит значительный доход.

Ранее Константинов сообщил, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад в общей сумме превысил 14 триллионов рублей. Он также не исключил, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших. Также в регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

