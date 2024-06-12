Облачная погода с грозой и градом ожидается в Москве 12 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Облачная погода с кратковременным дождем прогнозируется в Москве в среду, 12 июня. Местами по городу ожидается гроза с градом. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Юго-западный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 15 градусов, по области – до 12 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за дождя – он будет действовать до 11:00 13 июня. Аналогичное предупреждение о погодной опасности действует и в Подмосковье.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что от 50 до 90% месячной нормы осадков выпадет в Москве с вечера 11 июня до второй половины дня 13-го числа.