Дождь ожидается в Москве до вечера 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный дождь ожидается в Москве с 23 часов 11 июня до конца суток 12 июня. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"В столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", – указывают специалисты комплекса.

Поэтому москвичей призвали не только быть внимательными в период непогоды, но и, находясь за рулем, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также горожанам не советуют парковать автомобили и укрываться под деревьями.

До 90% от месячной нормы осадков может выпасть в столице с вечера 11 июня до второй половины дня 13 июня, уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Июньская норма составляет 80 миллиметров, напоминал он.

