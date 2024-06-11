Синоптик Вильфанд: до 90% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие 3 дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От 50 до 90% месячной нормы осадков выпадет в Москве с вечера 11 июня до второй половины дня 13-го числа. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, напомнив, что норма осадков в столице для июня составляет около 80 миллиметров.

"Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление", – объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, в Москве ожидаются грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду и град. При этом в городе сохранится теплая погода – температура будет на 3–4 градуса выше нормы.

В свою очередь, в телеграм-канале столичного Дептранса москвичам рекомендовали отложить поездки по городу на более позднее время или воспользоваться метро из-за продолжающегося дождя в городе.

По данным ведомства, сейчас интенсивное движение наблюдается на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на Варшавском и Можайском шоссе по направлению в область. Лучше ситуация обстоит на МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД и на внутренней стороне МКАД в районе Алтуфьевского шоссе.

В департаменте напомнили, что на движение влияют не только погодные условия, но и короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге, низкие скорости и мелкие ДТП. В связи с этим на дорогах дежурят экипажи дорожного патруля и ситуационный центр ЦОДД.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Он будет действовать до 11:00 13 июня. Сильный ветер ожидается до 21:00 12 июня. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. До 12:00 13 июня в Подмосковье возможны гроза и град. Дождь и сильный ветер прогнозируются до 11:00 13 июня.

