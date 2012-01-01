Синоптик Тишковец предупредил о "мегаливне" в Москве в День России

Мощный ливень обрушился на Москву утром 11 июня, при этом дождливая погода не собирается уходить. В ближайшие двое суток может выпасть больше 80% месячной нормы осадков, прогнозируют специалисты. Городские службы перевели в режим повышенной готовности, а москвичам для поездок по городу рекомендовали пользоваться метро. Рассказываем подробности, а также какая погода ждет жителей столицы в День России.



Как из ведра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мощный ливень накрыл Москву утром 11 июня. В течение дня в отдельных районах города и области может выпасть до трети от месячной нормы осадков, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" В регионе ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями, грозами, в отдельных районах возможен град.

"Максимальная температура воздуха в Москве – 23–25 градусов тепла, а в Подмосковье – 22–27 градусов тепла. На юго-востоке региона – до 30 градусов", – заявил Леус.

В связи с тем, что непогода ожидается не только 11, но и 12 июня, все городские службы были переведены на усиленный режим работы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Также в комплексе городского хозяйства предупредили, что в ближайшие два дня может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Кроме того, вероятны грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Из-за плохой погоды в столичном Дептрансе посоветовали горожанам пользоваться метро, так как движение транспорта в центре, на вылетных магистралях и МКАД может быть затруднено. Также власти города попросили не укрываться от стихии под деревьями и не ставить вблизи них автомобили.

Воды будет много?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в День России, 12 июня, столицу может накрыть тропический "мегаливень".





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" В среду ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа. Кроме того, по метеостатистике такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю нашей страны.

"Скорее всего, падет предыдущий суточный рекорд осадков – 34,1 миллиметра, зафиксированный в 1995 году", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

Кроме ливня, в праздничный выходной прогнозируется сильный ветер, а также вероятен град, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом температура воздуха в ночь перед праздником близка к субтропической. Столбики термометров поднимутся до 19–21 градуса. Уже днем температура установится в пределах 23–28 градусов.

"Дождь будет идти в течение дня, усиливаясь, ослабевая, прекращаясь и снова усиливаясь. Поэтому рассчитывать на солнце не приходится", – добавил Вильфанд.

Плохую погоду главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила тем, что в День России Москва будет находиться в зоне активных атмосферных фронтов атлантического циклона. В его систему начнет вторгаться воздух Средиземноморья, из-за чего и пойдут ливневые дожди.

При этом 13 июня интенсивность осадков спадет, однако всего с 11 по 13 число в Москве их выпадет от 50 до 100% месячной нормы, указала Позднякова.

