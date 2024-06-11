Ливень обрушился на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень обрушился на столицу во вторник, 11 июня. По прогнозам синоптиков, в городе также ожидаются гроза, местами шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град. В столичном управлении МЧС уточнили, что непогода сохранится в городе до 12 июня.

При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в отдельных районах Москвы и Подмосковья за сутки может выпасть до трети от месячной нормы осадков. Он также уточнил ТАСС, что в ночь с 10 на 11 июня в столице выпало 10–12 миллиметров осадков, при этом сильных дождей не было, а на юге Подмосковья – до 6–8 миллиметров осадков.

"Максимальная температура воздуха в Москве: 23–25 градусов тепла, а в Подмосковье – 22–27 градусов тепла. На юго-востоке региона – до 30 градусов. Атмосферное давление к вечеру будет показывать 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", – подытожил синоптик.

Ранее Дептранс предупредил москвичей о том, что автомобильное движение в центре столицы может быть затруднено 11 июня из-за непогоды. В ведомстве порекомендовали прокладывать маршруты через быстрые магистрали: Кутузовский проспект, МСД и проспект Багратиона.

В связи с этим москвичей призвали пересесть на метро из-за сильного дождя. В ЦОДД напомнили, что необходимо быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

