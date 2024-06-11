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11 июня, 08:55

Транспорт

ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей пересесть на метро из-за сильного дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По прогнозу синоптиков, 11 и 12 июня в Москве ожидаются ливень с грозой и ветер. В ЦОДД напомнили, что необходимо быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Ранее Дептранс предупредил москвичей о том, что автомобильное движение в центре столицы может быть затруднено 11 июня из-за непогоды. В ведомстве порекомендовали прокладывать маршруты через быстрые магистрали: Кутузовский проспект, МСД и проспект Багратиона.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погодных условий 11 июня

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