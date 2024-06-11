Более 80% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение двух суток в Москве может выпасть более 80% месячной нормы осадков. По данным синоптиков, сильные осадки будут продолжаться в городе 11 и 12 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса горхозяйства.

В ведомстве предупредили, что 11 июня интенсивный дождь может сопровождаться грозой и градом. Кроме того, порывы ветра могут усиливаться до 18 м/с.

Москвичей и гостей города призвали отказаться от пребывания на улице в непогоду. В противном случае им рекомендовали не укрываться от дождя под деревьями, а автомобилистам – не парковать рядом с ними свои машины. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ведомстве также рассказали, что в Москве во время ночных дождей выпало до 20% месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков выпало за ночь в Северном (15 миллиметров), Центральном (13 миллиметров) и Юго-Западном (12 миллиметров) административных округах.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале уточнила, что ночью 11 июня через территорию столичного региона проходил теплый атмосферный фронт.

По ее словам, за ночь на ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков, что превысило месячную норму. Она подчеркнула, что на территории Подмосковья, в Можайске, дождь сопровождался градом, а ветер в Серпухове и Домодедове ускорялся до 15–16 метров в секунду. При этом в Наро-Фоминске за ночь выпало 12 миллиметров осадков.

Столичный Дептранс предупредил о возможных затруднениях на дороге из-за непогоды. Для передвижения по городу в ведомстве рекомендовали пользоваться метро. Автомобилистам посоветовали прокладывать маршруты через быстрые магистрали: Кутузовский проспект, МСД и проспект Багратиона.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в отдельных районах Москвы и Подмосковья за сутки может выпасть до трети от месячной нормы осадков.

