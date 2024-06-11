Гроза с градом и порывистый ветер прогнозируются в Москве 11 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в столице во вторник, 11 июня. Местами по городу возможна гроза с градом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 21 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 16 градусов, а в Подмосковье – до 13 градусов.

В столичном комплексе горхозяйства сообщали, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве 11 и 12 июня.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в День России, 12 июня, в Москве установится облачная погода без прояснений, которая будет сопровождаться грозой.