Синоптик Вильфанд: до 90% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 90% месячной нормы осадков выпадет в Москве с 11 по 13 июня. В эти дни ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что с 11 по 13 июня может выпасть от 40 до 70 миллиметров осадков. Он объяснил, что непогода связана с влиянием циклона.

"Уже сегодня ночью начнется дождь, и он будет идти достаточно долго. Осадки кратковременные, но они будет идти продолжительное время. Будет кратковременный дождь, перерыв, и опять дождь", – передает "Интерфакс" слова Вильфанда.

По прогнозу специалиста, осадки продолжатся 11 июня и в ночь на 12 июня. Во второй половине среды, 12 июня, они станут наиболее интенсивными. Вильфанд добавил, что гроза, град и порывистый ветер ожидаются и в этот день.

Эксперт обратил внимание, что в городе будет тепло. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне 15–18 градусов. В свою очередь, днем 11 июня столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов, а 12 июня – до 27 градусов. Дождливая погода прогнозируется и в четверг, 13 июня. Ночью в городе ожидается 15–17 градусов, днем – от 22 до 24 градусов.

"В пятницу уже будет переменная облачность, дожди уже будут местами и кратковременные, поэтому дождливая погода завершится. Ночью – плюс 11–16 градусов, дневные температуры – от 21 до 26 градусов", – отметил Вильфанд.

В выходные, 15 и 16 июня, в столице будет солнечно, добавил он. В субботу может пройти кратковременный дождь, температура будет на уровне 21–26 градусов, утверждает синоптик. Сухая погода установится в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 27 градусов, резюмировал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в течение текущей недели в Москве за пять дней может выпасть около 130% от месячной нормы осадков. По словам эксперта, 10 июня в столице ожидается не более 6 миллиметров дождя, а 11-го числа – 21 миллиметр.

