Синоптик Вильфанд: температура до 28 градусов и дождь ожидаются в Москве 12 июня

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Температура до 28 градусов и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в День России, 12 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"С понедельника опять будет очень теплая погода. В понедельник в Москве прогнозируется 25–27 градусов, во вторник – 27–29, а 12 июня, в праздничный день, – 27–28, и будут кратковременные дожди", – отметил он.

По словам метеоролога, столбики термометров превысят норму на 4 градуса в начале будущей недели. Такую погоду синоптик назвал июльской.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в Москве ожидается около 26 градусов тепла с переменной облачностью и практически без осадков. Она уточнила, что период грозовой дождевой деятельности останется за пятницей, 7 июня, в выходные дни дождей почти не будет. Ночи останутся теплыми, минимальная температура составит около 13–15 градусов.

