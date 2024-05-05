Новости мира: столкновения протестующих и полиции произошли у университета Вирджинии

В некоторых университетах США проходят пропалестинские протесты. В Сеть попали кадры столкновения протестующих студентов с силовиками у университета Вирджинии. Полиция старается не пустить митингующих к зданию, периодически используя слезоточивый газ.

Между тем десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса в Аргентине. Люди пели песни военных лет и рассказывали о своих родных – участниках Великой Отечественной войны.

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