05 мая, 09:30В мире
Новости мира: столкновения протестующих и полиции произошли у университета Вирджинии
В некоторых университетах США проходят пропалестинские протесты. В Сеть попали кадры столкновения протестующих студентов с силовиками у университета Вирджинии. Полиция старается не пустить митингующих к зданию, периодически используя слезоточивый газ.
Между тем десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса в Аргентине. Люди пели песни военных лет и рассказывали о своих родных – участниках Великой Отечественной войны.
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