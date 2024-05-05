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Новости

05 мая, 09:30

В мире

Новости мира: столкновения протестующих и полиции произошли у университета Вирджинии

Новости мира: столкновения протестующих и полиции произошли у университета Вирджинии

Новости мира: десятки человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

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В некоторых университетах США проходят пропалестинские протесты. В Сеть попали кадры столкновения протестующих студентов с силовиками у университета Вирджинии. Полиция старается не пустить митингующих к зданию, периодически используя слезоточивый газ.

Между тем десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса в Аргентине. Люди пели песни военных лет и рассказывали о своих родных – участниках Великой Отечественной войны.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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