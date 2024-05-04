Новости мира: полиция разогнала демонстрацию пропалестинских активистов в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция разогнала митингующих пропалестинских преподавателей и студентов. Жесткость, с которой действовала полиция, удивила журналистов. Силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. В итоге более 200 человек задержали. Всего в ходе пропалестинских протестов было арестовано свыше двух тысяч человек.

В Белграде сотни людей возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах первой в Сербии школьной стрельбы. В 2023 году 13-летний подросток в школе открыл огонь по сверстникам, погибли девять школьников и охранник. Нападавшего задержали, а позже признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу.

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