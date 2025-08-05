Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 11:30

Общество

Журналистка Симоньян рассказала, сколько велась работа над ее книгой

Журналистка Симоньян рассказала, сколько велась работа над ее книгой

Врач рассказал, как обезопасить организм в период изменения погодных условий

"Утро": до 23 градусов ожидается в Москве 5 августа

Во Внуково встретили победителей Международной олимпиады по информатике

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 5 августа

"Утро": скорость ветра в столице составит 7 м/с 5 августа

Методы борьбы с насекомыми обсудят в программе "Миллион вопросов"

В Китае появился тренд на пустышки для взрослых

Эксперт объяснила, откуда появился тренд на балансировку на каблуках

Россиянам запретят содержать дома ряд животных с 1 сентября

Работу над своей книгой главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вела несколько лет. Ее вдохновителем и редактором стал муж Тигран Кеосаян.

По словам журналистки, в произведении рассказывается о существовании бога и отрицании смерти. Она выразила надежду, что после прочтения книги хотя бы один человек задумается о своих поступках и решит стать лучше.

Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет во вторник, 5 августа, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика