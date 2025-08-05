Журналистка Симоньян рассказала, сколько велась работа над ее книгой

Работу над своей книгой главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вела несколько лет. Ее вдохновителем и редактором стал муж Тигран Кеосаян.

По словам журналистки, в произведении рассказывается о существовании бога и отрицании смерти. Она выразила надежду, что после прочтения книги хотя бы один человек задумается о своих поступках и решит стать лучше.

Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет во вторник, 5 августа, в эфире телеканала Москва 24.