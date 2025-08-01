01 августа, 11:15Транспорт
Число обращений в автосервисы после непогоды в Москве выросло на 429%
Непогода в Москве привела к поломкам автомобилей, в связи с чем число обращений в специализированные сервисы выросло на 429%.
Эксперты напомнили, что полис ОСАГО не покрывает убытки на ремонт машины, которая пострадала от стихии. В таком случае юристы посоветовали водителям заказать независимую экспертизу оценки размера вреда, а затем обратиться за компенсацией в суд.
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