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Новости

Новости

01 августа, 11:15

Транспорт

Число обращений в автосервисы после непогоды в Москве выросло на 429%

Число обращений в автосервисы после непогоды в Москве выросло на 429%

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Новости Московского транспорта

Непогода в Москве привела к поломкам автомобилей, в связи с чем число обращений в специализированные сервисы выросло на 429%.

Эксперты напомнили, что полис ОСАГО не покрывает убытки на ремонт машины, которая пострадала от стихии. В таком случае юристы посоветовали водителям заказать независимую экспертизу оценки размера вреда, а затем обратиться за компенсацией в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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