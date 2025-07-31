Сергей Собянин объявил о запуске проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты с помощью щита "Мария" планируют проложить около 2 километров пути на участке от станции "Липовая Роща" до станции "Строгино".

Ожидается, что в первые годы эксплуатации веткой будут пользоваться порядка 170 тысяч пассажиров в сутки. Вместе с тем линия улучшит транспортное обслуживание порядка 1 миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.

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