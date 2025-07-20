20 июля, 09:15Город
В Парке Горького появятся павильоны в виде круизного лайнера
В Парке Горького достраивают павильоны в виде круизного лайнера. Это будет многофункциональное пространство на Пушкинской набережной со смотровыми площадками, летними террасами, ресторанами, детскими комнатами и залами для различных мероприятий.
После открытия павильоны станут частью обновленной 10-километровой прогулочной зоны, которая соединит сразу шесть набережных – от Шлюзовой до Нагатинской.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.