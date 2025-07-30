Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Сергей Собянин рассказал о том, как городские службы работают над благоустройством Москвы в своем телеграм-канале. В ближайшие месяцы планируется провести работы сразу на трех больших вылетных магистралях.

Среди них Щелковское шоссе – одно из крупнейших дорожных направлений Москвы. В сутки оно пропускает более 22 тысяч автомобилей. Пассажиропоток городского транспорта составляет 250 тысяч человек ежедневно. Работы на объекте начали в апреле 2025 года.

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