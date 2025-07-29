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29 июля, 07:45

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Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда"

Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда"

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Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда". Экспозицию подготовил Дарвиновский музей совместно с Шанхайским музеем науки. Посетители экспозиции узнают, почему панда считается особенным медведем.

Тем временем в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 29 июля дети смогут научиться расписывать свечи. Также на Тверском бульваре для ребята могут принять участие в свободных заездах на автосимуляторах, играх в теннис, пинг-понг и шахматы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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