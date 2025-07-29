29 июля, 07:45Город
Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда"
Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда". Экспозицию подготовил Дарвиновский музей совместно с Шанхайским музеем науки. Посетители экспозиции узнают, почему панда считается особенным медведем.
Тем временем в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 29 июля дети смогут научиться расписывать свечи. Также на Тверском бульваре для ребята могут принять участие в свободных заездах на автосимуляторах, играх в теннис, пинг-понг и шахматы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.