Юных москвичей пригласили на выставку "Замечательная большая панда". Экспозицию подготовил Дарвиновский музей совместно с Шанхайским музеем науки. Посетители экспозиции узнают, почему панда считается особенным медведем.

Тем временем в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 29 июля дети смогут научиться расписывать свечи. Также на Тверском бульваре для ребята могут принять участие в свободных заездах на автосимуляторах, играх в теннис, пинг-понг и шахматы.

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