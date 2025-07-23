Капремонт шпиля главного здания МГУ начался в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве начались реставрация и капитальный ремонт шпиля главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая выступила заказчиком данных работ.

"Известный всем жителям Москвы 58-метровый шпиль с золотой звездой находится на высоте более 200 метров, что делает главное здание МГУ самым высоким из семи построенных сталинских высоток", – напомнили в компании.

Рабочие уже детально обследовали шпиль и начали зачищать металлические конструкции. Также специалисты ведут подготовку к установке новых стекол. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

Представители компании добавили, что диаметр венка, расположенного вокруг звезды, составляет 9,5 метра, а диаметр самой звезды достигает 7,5 метра. Одно лишь зерно колоса, который обрамляет звезду, достигает 1,4 метра, а длина двух колосьев равна 12 метрам.

"Шпиль высотой 58 метров равен высоте 16-этажного дома. Общий вес всей конструкции превышает 100 тонн", – отметили в компании.

"Единый заказчик в сфере строительства" напомнил, что под его контролем с осени 2023 года в главном здании МГУ продолжается капремонт внутренних помещений. Рабочие уже починили 7, 12 и 22 этажи, где находятся помещения геологического, географического и механико-математического факультетов.

При этом продолжаются работы на 8, 10, 11, 13, 21 и 23 этажах. Специалистам предстоит обновить фасад главного здания университета, его кровлю, малые архитектурные формы и входные группы.

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