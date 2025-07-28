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28 июля, 18:55

Город

Выставка громадного урожая пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка громадного урожая откроется в "Аптекарском огороде" 20 сентября, сообщается в телеграм-канале площадки.

За день до этого состоится торжественное взвешивание гигантских овощей и фиксация национальных достижений в Книге рекордов России.

Главным участником выставки станет Александр Чусов. Его тыква Вульф достигла расчетной массы в 834 килограмма, в то же время установленный рекорд только 817 килограммов.

"Это значит, что на данный момент Вульф является потенциальным рекордсменом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о начавшемся цветении редкой орхидеи дракулы химеры в "Аптекарском огороде". Цветок представляет собой три чашелистика, которые покрыты лохматыми шипообразными выростами. В дикой природе эта орхидея растет далеко в горах Латинской Америки.

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