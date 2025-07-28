28 июля, 18:55Город
Выставка громадного урожая пройдет в "Аптекарском огороде"
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
Выставка громадного урожая откроется в "Аптекарском огороде" 20 сентября, сообщается в телеграм-канале площадки.
За день до этого состоится торжественное взвешивание гигантских овощей и фиксация национальных достижений в Книге рекордов России.
Главным участником выставки станет Александр Чусов. Его тыква Вульф достигла расчетной массы в 834 килограмма, в то же время установленный рекорд только 817 килограммов.
"Это значит, что на данный момент Вульф является потенциальным рекордсменом", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о начавшемся цветении редкой орхидеи дракулы химеры в "Аптекарском огороде". Цветок представляет собой три чашелистика, которые покрыты лохматыми шипообразными выростами. В дикой природе эта орхидея растет далеко в горах Латинской Америки.