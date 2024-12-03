Собянин: еще 659 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 659 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс" в 2024 году. Это на 30% больше показателей 2023 года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, самыми востребованными направлениями оказались промышленность, информационные технологии, торговля, а также сфера услуг и образование.

"Город помогает людям с инвалидностью получить новую профессию или повысить квалификацию, а затем – трудоустроиться", – подчеркнул Собянин.

Так, Надежду Новоселову, которая учится на повара-кондитера, пригласили на работу в престижный отель в центре Москвы. Победитель чемпионата в компетенциях "Веб-разработка" и "Разработка мобильных приложений" Артем Ледчак получил предложение о работе от крупной IT-компании, а победитель в компетенции "Инженерный дизайн" Данила Федфебелев руководит отделом 3D-печати и моделирования по проектированию дронов.

Всего было разработано больше 60 бесплатных образовательных программ. Также реализуются проекты "Доступная работа", "Топ-500 резюме", "Твой путь в профессию" и другие.

Ранее Владимир Путин отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды, комплексной реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам президента, движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей.